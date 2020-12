Corona - 442 Neuinfektionen in Wien

Fünf weitere Todesfälle

In Wien sind von Sonntag auf Montag 442 Corona-Neuinfektionen dazugekommen. Damit wurden bisher 63.392 bestätigte Fälle seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt registriert, wie der medizinische Krisenstab per Aussendung mitteilte. 54.578 Personen sind inzwischen wieder genesen.

In den vergangenen 24 Stunden waren fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Dabei handelt es sich um vier Männer zwischen 60 und 76 Jahren sowie eine 100-jährige Frau. Bisher haben 672 Menschen in Wien eine Infektion mit SARS-CoV-2 nicht überlebt.

Am gestrigen Sonntag wurden 2.221 Tests vorgenommen. Damit hält man aktuell bei 878.087 Testungen.