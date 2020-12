Corona - 443 Neuinfektionen und 20 Todesfälle in der Steiermark

Insgesamt bisher 673 Personen mit oder an Covid-19 in der Grünen Mark gestorben

Das Land Steiermark hat am Mittwoch 10.634 aktiv mit dem Coronavirus infizierte Steirerinnen und Steirer gemeldet. 24.020 sind mittlerweile wieder genesen. Montag und Dienstag wurde 20 neue Todesfälle in die Statistik aufgenommen. Sie sind mit oder an dem Virus gestorben. Damit sind es nun insgesamt 673 Personen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980. Bis Dienstag Mitternacht wurden 443 Neuinfektionen gemeldet.