Corona - 444 Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Kärnten

412 Spitalspatienten, 35 davon auf einer Intensivstation

In Kärnten sind am Mittwoch 444 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Wie der Landespressedienst berichtete, wurden 358 Neuinfektionen mittels PCR-Test bestätigt, 86 Fälle mittels Antigentest. Letztere werden in Kärnten nicht mehr durch einen PCR-Test überprüft. Ausgewertet wurden 1.039 PCR-Tests (34 Prozent davon positiv) und 229 Anitgentests (38 Prozent positiv).

Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus ist wieder deutlich angestiegen. Insgesamt sind bisher in Kärnten 241 Frauen und Männer gestorben, die zuvor positiv auf Covid-19 getestet worden waren. 13 Tote davon wurden seit Dienstagfrüh gemeldet.

Bei der Spitalsbelegung war weiterhin keine Entspannung in Sicht, die Zahl der Patienten in einem Krankenhaus sank um drei auf 412. 35 von ihnen, zwei mehr als am Vortag, lagen auf einer Intensivstation.