Corona - 450 neue Fälle in Wien

Insgesamt 94.252 positive Testungen in der Bundeshauptstadt - Neun weitere infizierte Personen verstorben

Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Wien bleibt weiter auf hohem Niveau. Am Donnerstag wurden 450 positive Testungen gemeldet. Das ist zwar weniger als gestern, als aufgrund von umfangreichen Nachmeldungen fast 700 Fälle in die Statistik aufgenommen wurden, aber noch immer deutlich über den Werten der vergangenen Woche.

In den heute veröffentlichten Zahlen sind 30 Nachmeldungen der vergangenen Tage enthalten, teilte der Krisenstab mit. Seit Beginn der Pandemie sind insgesamt 94.252 positive Testungen bestätigt. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt 1.713. Somit kamen binnen 24 Stunden weitere neun infizierte Patienten ums Leben.

87.613 Personen sind auch wieder genesen - aktiv erkrankt sind damit aktuell 4.926 Menschen. Gestern wurden in Wien 51.239 Corona-Tests verzeichnet, insgesamt klettert die Zahl der Untersuchungen damit auf 3.367.370.