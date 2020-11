Corona - 461 Neuinfektionen in Tirol, 19 weitere Todesfälle

Weniger Spitals- und Intensivpatienten

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 461 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 728 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten und lag nunmehr bei 6.248, teilte das Land am Freitag in einer Aussendung mit. Indes waren 19 Personen in den vergangenen Tagen mit oder an dem Coronavirus gestorben. Die Verstorbenen waren zwischen 76 und 105 Jahre alt. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 312.

Nicht nur die Zahl der aktuell Infizierten, auch die Zahl der Krankenhauspatienten sank erneut. Insgesamt befanden sich 377 Covid-Patienten in stationärer Behandlung, um 15 weniger als am Vortag. Die Zahl der Intensivpatienten sank ebenfalls um drei und lag nun bei 70.

Die meisten Fälle gab es nach wie vor mit 1.457 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter reihten sich die Bezirke Schwaz und Kufstein mit 1.245 bzw. 1.142 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 726 Fälle. In Tirol wurden bisher 397.563 Tests durchgeführt.