Corona - 483 Tote in 24 Stunden, 19.978 Neuinfizierte in Italien

Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 78.394 gestiegen

Die Zahl der Todesfälle in Italien ist am Samstag gesunken. Die Behörden meldeten 483 weitere Menschen, die in den vergangenen 24 Stunden in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben sind. Am Vortag waren es 620 gewesen. Damit stieg die Gesamtzahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 78.394.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden stieg am Samstag von 17.533 auf 19.978. Dabei wurden 172.119 Tests durchgeführt. 11,6 Prozent davon fielen positiv aus.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank in 24 Stunden von 23.313 auf 23.260 Personen, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen stieg von 2.587 auf 2.593. Seit Beginn der Impfkampagne am 27. Dezember wurden über eine halbe Million Personen geimpft.