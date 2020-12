Corona - 49 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Burgenland

85-Jähriger und 73-Jähriger im Krankenhaus gestorben - 659 aktive Fälle

Im Burgenland sind am Mittwoch 49 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Ein 85-jähriger Mann aus dem Bezirk Neusiedl am See und ein 73-Jähriger aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung starben im Krankenhaus mit oder an Covid-19, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf 162. Seit Dienstag sind 68 Personen neu genesen. Aktuell sind 659 Menschen - 21 weniger als am Vortag - erkrankt.

Im Spital werden derzeit 57 Covid-19-Patienten behandelt. Das sind sechs weniger als am Dienstag. Acht Infizierte liegen auf der Intensivstation. Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne sank im Vergleich zum Vortag um 13 auf 923. Bisher wurden im Burgenland insgesamt 9.106 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 8.285 Menschen gelten als genesen.