253 Neuinfektionen gemeldet

Am Donnerstag sind in der Steiermark wieder 50 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sind in der Steiermark insgesamt 936 Personen mit oder an Covid-19 gestorben. Bis Mitternacht wurden 253 Neuinfektionen gemeldet. Derzeit sind 7.611 Steirerinnen und Steirer aktiv mit dem Virus infiziert, 30.191 genesen, hieß es am Freitag seitens der Kommunikation Land Steiermark.