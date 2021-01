42 Covid-19-Patienten in Spitälern

Im Burgenland sind am Samstag 50 Coronavirus-Neuinfektionen vermeldet worden. Nach Angaben des Koordinationsstabs Coronavirus wurden zudem drei weitere Todesfälle registriert, die Gesamtzahl stieg im Bundesland auf 206. In den Spitälern werden derzeit 42 Covid-19-Patienten behandelt, acht davon auf Intensivstationen. 1.112 Personen waren in behördlich angeordneter Quarantäne. Insgesamt wurden bisher 10.822 bestätigte Infektionen im Burgenland verzeichnet.