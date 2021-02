Corona - 51 Neuinfektionen im Burgenland

Kein weiterer Todesfall seit Freitag - 91.050 Menschen für Impfung vorgemerkt

Im Burgenland sind am Samstag 51 Neuinfektionen im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen gewesen. Es gab seit dem Vortag keinen weiteren Todesfall. Die Zahl der geimpften Personen betrug 6.147, 1.459 haben bereits die zweite Dosis erhalten. Für die Schutzimpfung vorgemerkt haben sich bisher 91.050 Menschen, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit.

Die Gesamtzahl der bestätigten Covid-19-Fälle im Bundesland betrug am Samstag 11.374. In den burgenländischen Spitälern wurden 37 Erkrankte behandelt, unverändert sechs Patienten davon intensivmedizinisch. 926 Personen oder um 21 weniger als am Freitag waren in häuslicher Quarantäne.