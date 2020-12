52 Prozent der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Kärnten waren Heimbewohner. Wie der Landespressedienst am Freitag auf APA-Anfrage bekannt gab, waren es 224 von bisher 432 Menschen, die im Bundesland mit dem Virus oder an Covid-19 starben. Drei Viertel der gestorbenen Infizierten lagen zuletzt im Krankenhaus. Das Durchschnittsalter der Kärntner Corona-Toten lag bei 82 Jahren. 234 waren Männer und 198 Frauen.