Corona - 526 Neuinfektionen und 13 Todesfälle in Wien

Massentests enden am Sonntag

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 526 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Damit lag die Zahl der bisher registrierten positiven Tests am Freitag bei 65.490, wie der medizinische Krisenstab mitteilte. Außerdem gab es 13 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus.

Sechs Männer im Alter zwischen 70 und 94 Jahren sowie sieben Frauen zwischen 51 und 92 Jahren sind zuletzt verstorben. 57.444 Personen sind inzwischen wieder genesen. Am Donnerstag wurden in der Bundeshauptstadt 10.173 Corona-Tests vorgenommen.

Abgesehen davon gehen die Massentests in Wien nun ins Finale. Noch bis Sonntag kann man sich in einem der drei Testzentren - Stadthalle, Marxhalle und Messe Wien - mittels Antigentest auf eine Infektion überprüfen lassen. Am gestrigen Donnerstag wurden insgesamt 19.467 solche Schnelltests abgenommen. Davon fielen 88 positiv aus. Das entspricht einer Quote von 0,45 Prozent.

Sie wurden mit einem PCR-Gurgeltest überprüft, wobei hier die Ergebnisse immer erst zeitverzögert vorliegen. 47 weitere Gurgeltests waren nötig, da der Nasenabstrich für den Antigentest nicht geklappt hat, wie das Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte.