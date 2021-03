Corona - 54 Neuinfektionen in Vorarlberg

Keine weiteren Todesopfer - Derzeit 422 aktiv positive Fälle

In Vorarlberg sind am Mittwoch 54 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Ihnen standen laut Dashboard des Landes 26 Genesungen gegenüber. Insgesamt gelten derzeit 422 Personen als aktiv positiv. Weitere Todesopfer hatte Vorarlberg nicht zu beklagen, in Zusammenhang mit der Pandemie starben bisher 276 Personen.

Die Situation an den Spitälern blieb stabil. Nach Angaben der Krankenhausbetriebsgesellschaft (KHBG) wurde am Mittwoch ein Covid-Patient neu aufgenommen. Insgesamt wurden 28 Corona-Patienten stationär betreut, zwei konnten aus dem Krankenhaus entlassen werden. Für eine intensivmedizinische Behandlung standen am Donnerstag 52 Betten zur Verfügung, 34 davon waren belegt, vier davon mit Corona-Kranken. Damit waren noch 18 Intensivbetten für alle Patientengruppen frei. Sieben Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, weitere fünf waren in Quarantäne.

Vorarlbergs bevölkerungsreichster Stadt Dornbirn war mit 64 Infizierten weiter die Gemeinde mit den meisten aktiven Coronafällen, gefolgt von Lustenau (35), Bregenz (34) und Feldkirch (32). Laut dem Dashboard des Landes wurden bisher über 301.000 Corona-Tests durchgeführt, fast 24.000 Vorarlberger waren oder sind infiziert.