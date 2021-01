Corona - 54 Neuinfektionen und 111 Genesungen in Vorarlberg

Derzeit 880 aktiv Positive

In Vorarlberg sind am Samstag 54 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 111 wurden für wieder gesund erklärt. Damit gab es noch 880 aktiv Infizierte im Land, 57 weniger als am Vortag. Todesopfer war laut Dashboard des Landes am Samstag keines zu beklagen.

Von den 59 Intensivbetten, die landesweit zur Verfügung stehen, waren mit Stand Sonntagvormittag zehn - zwei weniger als zuletzt - von Corona-Patienten belegt, 26 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 58 Corona-Erkrankte stationär betreut. Nur geringfügig verändert hat sich die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (41) und jene der Mitarbeiter (13), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

In drei Vorarlberger Gemeinden - den Städten Bregenz, Dornbirn und Feldkirch - gab es mit Stand Sonntagfrüh über 50 aktiv Infizierte. Nur in Vorarlbergs größter Stadt Dornbirn war die Zahl der Fälle mit 107 dreistellig. 23 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.