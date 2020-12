Corona - 55 neue Todesfälle über das Wochenende in der Steiermark

Murau bei Sieben-Tage-Inzidenz mit höchstem Wert der Grünen Mark

In der Steiermark sind über das Wochenende wieder 55 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. 785 Steirerinnen und Steirer sind bisher an oder mit Covid-19 verstorben. Bis Sonntagmitternacht wurden 448 Neuinfektionen gemeldet. Derzeit sind 9.466 Menschen in der Steiermark aktiv mit dem Coronavirus infiziert und 27.109 genesen.

Von den steirischen Verstorbenen waren 409 Männer und 376 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980. Bei der Sieben-Tage-Inzidenz führt wie schon Ende November der Bezirk Murau mit nun 338 Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an. Gefolgt vom Murtal (319) und dem Bezirk Deutschlandsberg (286). Im Bezirk Liezen ist der Wert mit 170 am niedrigsten.