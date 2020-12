16.989 Kontaktpersonen in Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Sonntag 551 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) befanden sich zudem 16.989 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Am Samstag waren noch 15.965 gezählt worden.