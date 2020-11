Corona - 554 Neuinfektionen und sieben Tote in Kärnten

Neue Fälle: 438 im EMS registriert, zusätzlich 116 positive Fälle bei Antigentests

In Kärnten sind mit Stand Mittwochfrüh sieben neue Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung mitteilte, starben Personen im Alter von 69 bis 92 Jahren. Außerdem wurden 554 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet - neben den 438 Fällen, die im Epidemiologischen Meldesystem (EMS) aufschienen, wurden 116 positive Corona-Fälle mittels Antigentests registriert.

Laut der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) arbeitet man derzeit an einer neuen technischen Schnittstelle - mit ihr soll es möglich werden, die Ergebnisse der Antigentests in das EMS einzupflegen. Insgesamt wurden am Dienstag an den Teststraßen in Klagenfurt und Villach 246 Personen mit den Antigentests getestet.

Laut Informationen aus den Kärntner Krankenhäusern waren 334 Stationärbetten mit Coronapatienten belegt. Um drei auf insgesamt 31 zurückgegangen ist die Zahl der Intensivbetten, die mit Coronapatienten belegt waren, 29 Intensivbetten waren am Mittwoch verfügbar. Als vom Coronavirus genesen galten am Mittwoch 5.413 Personen, das sind um 262 Personen mehr gegenüber dem Vortag.