Im Burgenland sind am Donnerstag 56 Neuinfektionen mit dem Coronavirus zu verzeichnen gewesen. 9.925 Personen erhielten die Schutzimpfung, 5.981 davon sind voll immunisiert. Vorgemerkt für eine Impfung sind 107.094 Personen. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 48 Erkrankte behandelt, davon neun intensivmedizinisch. 1.382 (plus 119) befinden sich in häuslicher Quarantäne, so der Koordinationsstab Coronavirus in einer Aussendung am Donnerstag.