Corona - 575 Neuinfektionen in Tirol, 64 Intensivpatienten

Fünf weitere Todesfälle - Zwei Coronapatienten weniger auf Intensivstationen

In Tirol waren mit Stand Sonntagvormittag 7.144 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 575 Neuinfektionen hinzu, 790 Menschen konnten dagegen für gesund erklärt werden. Zudem wurden fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus bekannt. Die Betroffenen waren zwischen 76 und 91 Jahre alt und litten an Vorerkrankungen, teilte das Land mit. Damit stieg die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, auf 251 an.

In den Spitälern mussten im Vergleich zum Vortag weitere sechs Coronapatienten aufgenommen werden. 433 Infizierte befanden sich in stationärer Behandlung. Davon benötigten 64 intensivmedizinische Betreuung, um zwei weniger als am Samstag.

Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.653 Fällen, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.508. Im Bezirk Kufstein galten 1.269 Menschen als infiziert, in der Landeshauptstadt Innsbruck sank die Zahl der Infizierten weiter auf 810. In Tirol wurden bisher 382.560 Coronatests durchgeführt.