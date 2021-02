In Kärnten sind von Sonntag auf Montag 58 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Informationen des Landespressedienstes starben zwei weitere Personen an oder mit Covid-19, die Zahl der Coronatoten stieg damit auf 669. Gestiegen ist auch die Zahl der Coronapatienten, die in Spitälern behandelt werden müssen: 82 Personen wurden stationär betreut, das sind um acht mehr als noch am Sonntag. Neun Personen lagen auf der Intensivstation.