In Kärnten sind am Donnerstag 60 weitere Infektionsfälle mit der britischen Mutation des Coronavirus registriert worden. Wie der Landespressedienst in einer Aussendung bekannt gab, lag die Gesamtzahl der in Kärnten an dieser Variante Infizierten damit bei 496. 15 der 60 Fälle wurden im Bezirk Villach-Land festgestellt, 14 im Bezirk Hermagor, der Rest verteilt sich auf die übrigen Bezirke mit Ausnahme von St. Veit an der Glan, Spittal an der Drau und Wolfsberg.