Corona - 604 Neuinfektionen und ein Todesfall in Kärnten

142 Personen im Krankenhaus - 17 auf Intensivstationen

Der Kärntner Landespressedienst hat mit Stand Samstag (8.00 Uhr) einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit starben bisher 548 Menschen in Kärnten mit oder an Covid-19. 604 Neuinfektionen wurden offiziell bestätigt, 433 davon mittels PCR-Test, die übrigen mit einem Antigentest. Die Zahl der Hospitalisierten ist um eine Person auf 142 gestiegen, intensivmedizinisch betreut mussten 17 Patienten, das sind um fünf mehr als am Vortag.