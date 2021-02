Corona - 61 Neuinfektionen in Vorarlberg

Zahl der Infizierten aber insgesamt gesunken

In Vorarlberg sind am Samstag 61 Neuinfektionen verzeichnet worden. Die Zahl der Infizierten sank weiter, 512 Menschen galten als aktiv positiv. 56 Personen konnten wieder für gesund erklärt werden. In Vorarlberg verstarben bisher im Zusammenhang mit dem Virus 265 Menschen, ging aus dem Dashboard des Landes am Sonntag hervor.

Von den landesweit 52 Intensivbetten waren mit Stand Mittwochvormittag neun von Corona-Patienten belegt, 22 Intensivbetten waren für alle Patientengruppen noch verfügbar. Insgesamt wurden 26 Corona-Erkrankte stationär betreut. Acht Krankenhausmitarbeiter waren mit dem Coronavirus infiziert, acht weitere in Quarantäne.

Über 50 aktiv Infizierte gab es nur noch in der einwohnerstärksten Stadt Dornbirn (65). 29 der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.