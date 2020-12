Corona: 61 Prozent der Betriebe in Italien befürchten Umsatzminus

Im Zeitraum Dezember bis Februar - Bereiche Gastronomie, Tourismus, Kultur/Freizeit besonders pessimistisch - Zahl der Unternehmen mit E-Commerce-Angebot verdoppelte sich

61 Prozent der italienischen Unternehmen rechnen für den Zeitraum Dezember 2020 bis Februar 2021 mit Umsatzrückgängen gegenüber dem Vergleichszeitraum 2019/20. Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Erhebung des Statistikamts Istat hervor. In 40 Prozent der Fälle gehen die Unternehmen von einem Umsatzminus zwischen zehn und 50 Prozent aus, in 15,1 Prozent der Fälle von einem Minus von über 50 Prozent.

Fast jedes vierte Unternehmen rechnet mit einer Verschlechterung seiner Situation. Besonders düster seien die Aussichten für Betriebe, die in der Gastronomie, im Tourismus, sowie im Kulturbereich und in der Freizeitindustrie aktiv sind. 17.000 Betriebe befürchten, im kommenden Jahr schließen zu müssen.

Unter dem Druck der Coronavirus-Pandemie setzen immer mehr Unternehmen auf E-Commerce. In Italien verdoppelte sich die Zahl der Unternehmen mit über drei Mitarbeitern, die über den E-Handel verkaufen, von 9,2 auf 17,4 Prozent, ergab die Istat-Studie.

Die Aussichten für die italienische Wirtschaft haben sich nach Einschätzung der heimischen Notenbank unter der Last der zweiten Coronawelle eingetrübt. Die Bank von Italien senkte am Freitag ihre Prognose für die Konjunkturerholung 2021 auf 3,5 Prozent von einem zuletzt noch erwarteten Plus beim Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 4,8 Prozent.