Corona - 611 Neuinfektionen in Tirol, 70 Intensivpatienten

8.128 Menschen aktuell infiziert -Zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Virus

In Tirol waren mit Stand Montagabend 8.128 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 611 Neuinfektionen hinzu, 515 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Mit oder an Covid-19 verstarben bisher 192 Menschen, seit dem Vorabend wurden zwei weitere Todesfälle bekannt. Dabei handelte es sich laut Land Tirol um einen 79-Jährigen aus dem Bezirk Imst und um einen 84-Jährigen aus Innsbruck. Beide litten an Vorerkrankungen.

In den Spitälern wurden 338 Corona-Patienten versorgt, davon 70 auf den Intensivstationen des Landes. Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.931 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.781. Im Bezirk Kufstein galten 1.433 Menschen als infiziert, in der Landeshauptstadt Innsbruck waren 1.083 betroffen. In Tirol wurden bisher 360.226 Coronatests durchgeführt.