Corona - 616 Neuinfektionen und 15 Verstorbene in Wien

Bisher 57.760 bestätigte Virusfälle

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 616 neue Coronafälle eingemeldet worden. Damit lag die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen am Freitag bei 57.760, wie der medizinische Krisenstab mitteilte. 15 weitere Todesfälle - acht Männer und sieben Frauen zwischen 72 und 97 Jahren - waren im Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Damit haben bis dato 590 Menschen in Wien die Erkrankung nicht überlebt.

45.265 Personen gelten indes wieder als genesen. Am Donnerstag wurden in der Bundeshauptstadt 6.829 SARS-CoV-2-Testungen durchgeführt, wodurch die Gesamtsumme auf 814.522 anstieg.