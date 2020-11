21.368 Personen in Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Montag 619 Coronavirus-Neuinfektionen gemeldet. 21.368 Personen befanden sich in häuslicher Quarantäne, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Am Sonntag waren es 20.308 gewesen.