Corona - 629 Neuinfektionen in Tirol, weniger Spitalspatienten

Reproduktionsfaktor im Sinken - Sechs Todesfälle

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 629 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 621 Personen wieder als genesen. Die Zahl der aktuell Infizierten blieb demnach relativ stabil und lag am Mittwochvormittag bei 6.694, teilte das Land mit. Zudem waren sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu verzeichnen. Die Verstorbenen waren zwischen 72 und 88 Jahre alt. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 278.

Der Reproduktionsfaktor (R-Wert) war in Tirol im Sinken und lag aktuell bei 0,8 - vor knapp zwei Wochen lag dieser noch bei 1,37, hieß es seitens des Landes. "Das ist als vorsichtig positives Zeichen zu werten, auch wenn die Fallzahlen derzeit nach wie vor auf hohem Niveau sind", erklärte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes. Er betonte jedoch gleichzeitig, dass es sich dabei um eine Momentaufnahme handle.

"Die direkten Auswirkungen des Lockdowns werden wohl erst Ende der Woche spürbar sein", meinte Rizzoli. Weitere Indizien für einen Abwärtstrend seien sowohl die rückläufigen Anrufe bei der Gesundheitshotline 1450 als auch die höher werdende Aufklärungsrate bei der Kontaktnachverfolgung. Während diese kurze Zeit bei 20 Prozent lag, war sie bei den Infektionen in dieser Woche bis dato wieder zwischen 30 bis 41 Prozent.

Positive Nachrichten gab es auch aus Tirols Krankenhäusern. Die Zahl der Covid-19-Patienten in stationärer Behnadlung sank um zwölf auf nunmehr 420. Die Anzahl der Intensivpatienten blieb stabil bei 70.

Die meisten Fälle gab es nach wie vor mit 1.519 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter reihten sich die Bezirke Schwaz und Kufstein mit 1.377 bzw. 1.182 Infizierten ein. In der Landeshauptstadt Innsbruck gab es aktuell 812 positiv Getestete. In Tirol wurden bisher 391.622 Tests durchgeführt.