Corona - 639 Neuinfektionen in Tirol, 18 zusätzliche Spitalpatienten

Auch 376 Genesungen - 62 Patienten auf Intensiv-, 295 auf den Normalstationen

In Tirol ist die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen seit Samstagabend um 259 Personen angestiegen. Wie aus dem Dashboard des Landes hervorging, wurden 639 Neuinfektionen gemeldet, aber auch 376 Genesungen. Damit lag die Zahl der Infizierten mit Stand Sonntagmittag bei 7.879 Menschen. Zudem wurden vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet. Die Zahl der Intensivpatienten wuchs um vier auf nunmehr 62 Fälle an.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie sind in Tirol 190 Personen am oder mit dem Virus gestorben. Am Sonntagvormittag befanden sich 357 Erkrankte in Spitalbehandlung, um 18 mehr als am Vortag. Allein 75 der 295 Corona-Patienten auf den Normalstationen wurden in Innsbruck betreut.

356.462 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck Land mit 1.814, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.698 und dem Bezirk Kufstein mit 1.469.