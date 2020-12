15.965 Kontaktpersonen in Quarantäne

In Niederösterreich sind am Samstag 647 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet worden. 15.965 Kontaktpersonen befanden sich außerdem in häuslicher Quarantäne, teilte das Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) mit. Am Freitag waren es noch 18.715 gewesen.