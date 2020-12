Corona - 649 Todesopfer und fast 20.000 Neuinfizierte in Italien

Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 64.036 gestiegen

Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist am zweiten Tag in Folge leicht gesunken. Am Samstag wurden 649 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Freitag waren es 761 gewesen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie auf 64.036.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen stieg innerhalb von 24 Stunden von 18.727 auf 19.903. Binnen 24 Stunden wurden 196.439 Tests durchgeführt, 10,1 Prozent davon fielen positiv aus. Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 28.066, das sind 496 weniger als am Vortag, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen lag bei 3.199, das sind 66 weniger als am Freitag. Derzeit befinden sich 653.383 in Heimisolation.

Wegen sinkender Corona-Zahlen dürfen in vielen Regionen Italiens die Restaurants und Bars ab Sonntag wieder öffnen. Rund fünf Wochen nach Beginn der Einstufung der Regionen in drei Risikozonen und eines Teil-Lockdowns ist die Zeit der Roten Zonen dann zunächst vorbei.

Vielmehr werden die anfangs stark betroffene Lombardei und Piemont im Norden und Kalabrien im Süden sogar wieder zur Gelben Zonen - die niedrigste Stufe auf der dreiteiligen Farbskala gelb-orange-rot. Gesundheitsminister Roberto Speranza hatte außerdem am Freitag in Rom angeordnet, dass die Region Abruzzen als letzte Rote Zone auf orange gestellt wird. Damit wird der Alltag für viele Italiener vorübergehend etwas einfacher. Denn in den Gelben Zonen dürfen - anders als in den beiden anderen Risikogebieten - die Lokale tagsüber wieder öffnen.