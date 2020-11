Corona - 653 Todesopfer und 36.176 Neuinfizierte in Italien

Zahl der Covid-Verstorbenen seit Beginn der Pandemie stieg auf 47.870

In Italien ist am Donnerstag die Zahl der Coronavirus-Infizierten in 24 Stunden weiter gestiegen. Die Zahl der Neuansteckungen stieg von 34.283 auf 36.176. 653 Tote wurden gemeldet, am Vortag waren es 753, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie in Italien am 20. Februar 47.870 Personen mit oder an dem Coronavirus. Innerhalb von 24 Stunden wurden 250.186 Tests durchgeführt. 14,5 Prozent davon fielen positiv aus.

Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne betrug 724.349. Jene der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten erhöhte sich gegenüber dem Vortag von 33.504 auf 33.610, teilte das Gesundheitsministerium mit. Auf den Intensivstationen im Land lagen 3.712, 42 mehr als am Vortag.

Die von der Regierung ergriffenen Maßnahmen zur Eingrenzung der zweiten Epidemiewelle zeigten aber inzwischen Resultate. "Dank der von uns ergriffenen Maßnahmen gibt es einige positive Signale ", sagte Regierungschef Conte am Donnerstag.

Conte erklärte sich hinzu bereit, mit den Regionen über die 21 Parameter zu diskutieren, auf denen das Ampel-System aus gelben, orangen und roten Regionen basiert. Das letzte Wort habe jedoch die Wissenschaft. Die Regionspräsidenten hatten um eine Reduzierung der Parameter von 21 auf fünf gebeten, nach denen die Regionen in Risikogruppen eingestuft werden. Über den Vorschlag wird noch diskutiert. Wichtig sei es, transparente Kriterien zur Bestimmung des Ansteckungsrisikos einer Regierung zu garantieren, meinte Conte.