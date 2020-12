Corona - 680 Tote und 17.572 Neuinfizierte in 24 Stunden in Italien

Regierung startet Impfkampagne mit 1,8 Millionen Dosen

Die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Italien ist wieder gesunken. Am Mittwoch wurden 680 Personen gemeldet, die an oder mit Covid-19 gestorben sind. Am Vortag waren es noch 846 Personen. Damit stieg die Zahl der Toten seit Beginn der Pandemie in Italien auf 66.537. Italien ist vor Großbritannien das europäische Land mit den meisten Coronavirus-Todesopfern.

Die Zahl der registrierten Neuinfektionen sank in Italien innerhalb von 24 Stunden von 21.799 auf 17.572. Binnen 24 Stunden wurden 201.040 Tests durchgeführt, 8,7 Prozent davon fielen positiv aus. Derzeit befinden sich 645.706 Personen in Heimisolation.

Die Zahl der in Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 26.897, das sind 445 weniger als am Vortag, berichtete das Gesundheitsministerium in Rom. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen fiel unter die 3.000-Schwelle, und zwar auf 2.926. Das sind 77 weniger als am Dienstag.

Italien startet Anfang Jänner mit dem groß angelegten Anti-Covid-Impfplan. 1,83 Millionen Dosen Impfstoff gegen das Coronavirus erhält die italienische Regierung vom Hersteller Biontech/Pfizer für die erste Phase der Impfkampagne. Die Regierung in Rom bemüht sich, die Impfkampagne in Italien zusammen mit allen anderen EU-Ländern zu beginnen.