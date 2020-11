Corona - 682 neue Fälle in Wien, zwölf Menschen verstorben

Gesamtzahl der Infektionen beträgt nun 58.442

In Wien ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen binnen 24 Stunden um 682 angestiegen. Die Gesamtzahl aller registrierten Infektionen beträgt somit 58.442. Das teilte der Krisenstab am Samstag mit. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle wurde mit 602 angegeben. Das sind zwölf mehr als noch am Samstag.

Bei den Todesfällen handelt es sich um vier Männer und acht Frauen zwischen 65 und 95 Jahren. 46.596 Personen sind unterdessen wieder genesen, die Zahl der aktiv erkrankten Personen beträgt somit 11.244. Am Freitag wurden in Wien 8.868 Coronatests vorgenommen, das macht insgesamt 823.390 Testungen.