Corona - 686 Neuinfektionen in Tirol, 20 weitere Todesfälle

427 Coronapatienten im Spital - 66 auf Intensivstation

In Tirol waren mit Stand Samstagmittag 7.364 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 686 Neuinfektionen hinzu, 924 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Zudem wurde bekannt, dass in den vergangenen Tagen 20 weitere Menschen in Zusammenhang mit dem Virus verstarben. Damit stieg die Zahl jener Menschen, die mit oder an Covid-19 verstarben, auf 246 an, hieß es vom Land Tirol.

Über 13 Personen lagen weitere Informationen vor. Demnach handelte es sich um Menschen zwischen 72 und 96 Jahren, die bis auf einen 88-Jährigen alle an Vorerkrankungen litten. In den Spitälern gab es dagegen eine leichte Entlastung: 427 Coronapatienten befanden sich in Spitalsbehandlung, um 19 weniger als noch am Freitag. 66 Infizierte benötigten intensivmedizinische Betreuung, am Vortag waren es 67.

Am stärksten war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.728 Infizierten betroffen, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.548. Im Bezirk Kufstein galten 1.331 Menschen als corona-positiv, in der Landeshauptstadt Innsbruck waren es 840. In Tirol wurden bisher 379.266 Coronatests durchgeführt.