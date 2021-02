Corona - 69 Neuinfektionen und ein weiteres Todesopfer in Kärnten

650 Tote seit Ausbruch der Pandemie - Langsame Entspannung in den Spitälern setzt sich fort

Der Kärntner Landespressedienst hat am Montag 69 Neuinfektionen mit dem Coronavirus und ein weiteres Todesopfer gemeldet. Insgesamt steckten sich bisher nach den offiziellen Zahlen 26.707 Kärntnerinnen und Kärntner an, 25.118 von ihnen gelten als genesen, 650 starben. Aktuell galten 939 Menschen als aktiv infiziert. In den Spitälern setzte sich die langsame Entspannung fort. Von 81 Covid-19 Patienten in einem Kärntner Krankenhaus wurden acht intensivmedizinisch behandelt.

Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die in einer Woche positiv Getesteten umgelegt auf 100.000 Einwohner, berechnet anhand der vom Landespressedienst täglich veröffentlichten Zahlen, lag mit Stand Montagfrüh bei 136 - und damit weit über dem angestrebten Wert von 50. Im Durchschnitt der vergangenen sieben Tage wurden täglich 109 Menschen im Bundesland positiv auf das Coronavirus getestet.