Corona: 70 Intensivpatienten in Tirol - so viele wie noch nie

Anfang April waren es 65 - 408 Corona-Patienten in Spitalsbehandlung - Nahezu doppelt so viele wie vor zwei Wochen - LH Platter appellierte an die Bevölkerung, Maßnahmen einzuhalten

In Tirol hat die Zahl der Corona-Patienten auf Intensivstationen einen Höchstwert erreicht. Insgesamt 408 positiv getestete Personen befanden sich mit Stand Montagvormittag in Spitalsbehandlung, 70 davon auf Intensivstationen. Der bisherige Höchstwert von Anfang April, 65 Erkrankte, wurde somit überschritten. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) zeigte sich alarmiert.

Damit habe sich sowohl die Anzahl an Covid-Patienten auf Normalstationen als auch jene in intensivmedizinischer Behandlung in den vergangenen zwei Wochen nahezu verdoppelt, hieß es in einer Aussendung des Landes. Von einer "überaus besorgniserregenden Entwicklung" sprach Platter. Es sei davon auszugehen, dass die Bettenbelegung noch mindestens zwei Wochen lang zunehme. "Wir dürfen nicht zulassen, dass unser hervorragendes Gesundheitssystem an seine Leistungsgrenze kommt und die Ärzteschaft eine Entscheidung über Leben und Tod treffen muss", warnte er und appellierte an die Bürger, an der Eindämmung der "zerstörerischen Ausbreitung des Virus" mitzuwirken.

Auch Alexandra Kofler, ärztliche Direktorin am Landeskrankenhaus Innsbruck, richtete sich mit einem Appell an die Tiroler Bevölkerung: "Jeder von uns kann dazu beitragen, dass es nicht zu einer Gefährdung unserer Gesundheitsversorgung und unserer Lebensgrundlagen kommt". Sie müssten sich "auch in Zukunft noch intensiver darauf vorbereiten", planbare Eingriffe "sukzessive weiter zu reduzieren", so Kofler.

Die 338 Patienten auf Normalstationen verteilen sich wie folgt: 90 in Innsbruck, 34 in Hall, 51 in Schwaz, 54 in Kufstein, 32 in Zams, 33 in St. Johann, sechs in Reutte, 28 in Lienz und zehn in Natters. Von den 70 Intensivpatienten werden 38 an der Innsbrucker Klinik, fünf in Hall, drei in Schwaz, acht in Kufstein, zehn in Zams, zwei in St. Johann, einer in Reutte und drei in Lienz behandelt. Die Zahlen gehen aus der aktuellen Erhebung des Einsatzstabes am heutigen Montagvormittag bei den Tiroler Krankenanstalten und Spitälern hervor.

In Tirol waren mit Stand Montagnachmittag 7.820 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit Sonntagabend kamen laut dem Dashboard des Landes 304 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren 515 Menschen vom Virus genesen. Zudem wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 vermeldet. 359.547 Testungen wurden bis dato im Bundesland durchgeführt. Die meisten Infizierten verzeichnete nach wie vor der Bezirk Innsbruck Land mit 1.848, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.686 und dem Bezirk Kufstein mit 1.386.