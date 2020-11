Corona - 705 Neuinfektionen in Tirol, 1.317 weitere Genesene

Zahl der Infizierten um 627 verringert -15 weitere Menschen mit Virus in den vergangenen Tagen verstorben

In Tirol waren mit Stand Freitagabend 7.705 Personen mit dem Coronavirus infiziert - um 627 weniger als am Tag zuvor. In den vergangenen 24 Stunden kamen 705 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 1.317 Menschen wieder vom Virus genesen. Indes starben im Bundesland 15 weitere Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

Bei den in den vergangenen Tagen Verstorbenen handelte es sich um Personen im Alter zwischen 76 und 95 Jahren aus Innsbruck sowie den Bezirken Innsbruck Land, Landeck, Kufstein, Lienz und Schwaz. 14 von ihnen litten an Vorerkrankungen, ein weiterer Todesfall war noch in Abklärung.

In den Krankenhäusern wurden insgesamt 343 Infizierte behandelt - um neun weniger als am Vortag. Auch die Anzahl der Intensivpatienten war erneut leicht rückläufig - 51 Menschen waren dort untergebracht, um einer weniger als am Donnerstag.

349.530 Testungen wurden bis dato in Tirol durchgeführt. Am meisten Covid-Fälle gab es nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land mit 1.863, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.622 und der Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.163.