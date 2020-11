Corona - 711 Neuinfektionen in Tirol, 67 Intensivpatienten

18 weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Virus

In Tirol waren mit Stand Mittwochmittag 7.822 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 711 Neuinfektionen hinzu, 1.209 Menschen konnten wieder für gesund erklärt werden. Zudem wurden 18 weitere Todesfälle bekannt. Die Betroffenen waren zwischen 67 und 100 Jahre alt, die meisten hatten Vorerkrankungen, teilte das Land mit. Damit starben mit oder an Covid-19 in Tirol 212 Personen.

In den Spitälern mussten 410 Corona-Patienten behandelt werden, davon 67 auf der Intensivstation - um ein Patient weniger als am Vortag. Am stärksten betroffen war weiterhin der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.934 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.645. Im Bezirk Kufstein galten 1.398 Menschen als infiziert, in der Landeshauptstadt Innsbruck 935. In Tirol wurden bisher 367.379 Coronatests durchgeführt.