Corona - 72 Neuinfektionen und fünf Todesopfer in Kärnten

Wieder etwas mehr Menschen in Spitalsbehandlung

Der Kärntner Landespressedienst hat am Montag 72 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet - ein niedrigerer Wert als die zuletzt veröffentlichten. Fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Damit sind mittlerweile 588 Menschen in Kärnten mit oder am Virus gestorben. Aktuell gab es in Kärnten 1.050 getestete Infizierte.

Die Krankenhausbelegung ging in den vergangenen Tagen wieder etwas nach oben. 120 Kärntner waren mit Stand Montagfrüh in Spitalsbehandlung, acht von ihnen lagen auf einer Intensivstation.