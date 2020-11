Corona - 722 Neuinfektionen in Tirol, weniger Intensivpatienten

Um 47 Patienten mit Corona mehr in Krankenhäusern

In Tirol waren mit Stand Dienstagmittag 8.338 Personen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 722 Neuinfektionen hinzu, gleichzeitig waren aber auch 315 weitere Menschen wieder vom Virus genesen, teilte das Land mit. In den Krankenhäusern wurden 405 Patienten mit Covid-19 versorgt - um 67 mehr als am Tag zuvor. 68 davon benötigten intensivmedizinische Behandlung - um zwei weniger als am Montag.

Indes gab es im Bundesland in den vergangenen Tagen zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Am 14. November verstarb eine 87-Jährige aus dem Bezirk Innsbruck-Land und am 16. November ein 78-Jähriger aus Innsbruck. Bei beiden seien Informationen über Vorerkrankungen noch in Abklärung, hieß es. Bisher starben in Tirol 194 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung.

In Tirol wurden bisher 362.739 Testungen durchgeführt. Die meisten Infizierten wies nach wie vor der Bezirk Innsbruck-Land mit 1.992 auf, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 1.859 und der Landeshauptstadt Innsbruck mit 1.040.