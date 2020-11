Corona - 734 positive Antigentests bisher in Kärntner Teststraßen

Scheinen in Gesamtstatistik nicht auf - In Kärnten keine Überprüfung durch PCR-Test vorgesehen - Einsatz von Antigentests wird ab Mittwoch ausgeweitet

Seit einer Woche werden in den Corona-Teststraßen in Klagenfurt und Villach Antigentests bei symptomatischen Verdachtsfällen verwendet. 734 Neuinfektionen wurden dabei bisher entdeckt. In der Corona-Statistik werden diese Fälle allerdings separat ausgewiesen und nur die positiven PCR-Tests als Neuinfektionen zu den kumulierten Coronafällen hinzugezählt. Auch in der vom Innenministerium veröffentlichten Statistik sind bisher ausschließlich die positiven PCR-Tests ausgewiesen.

Da in Kärnten positive Ergebnisse von Antigentests nicht wie in den meisten anderen Bundesländern durch einen PCR-Test überprüft werden, müsse man die 734 Neuinfektionen aus Antigentests zu jenen aus PCR-Tests hinzuzählen, um auf die tatsächlichen Neuinfektionen zu kommen, sagte Gerd Kurath vom Landespressedienst am Dienstag auf APA-Anfrage. Mit Stand Dienstagfrüh veröffentlichte der Landespressedienst 12.266 bestätigte Coronainfektionen in Kärnten bisher. Zieht man die positiven Antigentests hinzu, kommt man auf genau 13.000 Fälle. Auch die Anzahl der aktuell Infizierten ist entsprechend höher.

Laut Kurath werde das Covid-Koordinationsgremium des Landes die Vorgehensweise am (morgigen) Mittwoch thematisieren. Bisher habe man sich für die getrennte Ausweisung entschieden, weil man dies als transparenter erachtet habe. Auch gegenüber dem Bund werden beide Zahlen getrennt ausgewiesen, sagte Kurath.

Diese Woche wird der Einsatz von Antigentests bei der Überprüfung von Verdachtsfällen in den Kärntner Teststraßen ausgeweitet. Antigentests kommen ab Mittwoch auch in den Bezirken Völkermarkt und Spittal an der Drau zum Einsatz, weitere Bezirke sollen folgen.