Corona - 75 Neuinfektionen und fünf Todesopfer in Vorarlberg

Zahl der aktiv Infizierten sank auf 2.014 Fälle ab

In Vorarlberg sind am Montag lediglich 75 Neuinfektionen registriert worden. Das bedeutete den geringsten Zuwachs seit 24. Oktober. Weil den 75 Neuinfektionen 197 Genesungen gegenüberstanden, nahm die Zahl der aktiv mit dem Coronavirus infizierten Personen auf 2.014 Fälle ab. Fünf weitere Erkrankte starben am oder mit dem Coronavirus, damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 160.

Die Situation in den Krankenhäusern des Landes blieb weiter stabil. Von den landesweit 79 Intensivbetten waren 23 - eines mehr als zuletzt - von Corona-Patienten belegt. Aktuell waren am Dienstag noch 37 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar. Insgesamt wurden in den Spitälern 123 Corona-Erkrankte stationär betreut. Als vorerst konstant erwiesen sich die Zahl der infizierten Krankenhaus-Mitarbeiter (83) und jene der Mitarbeiter (17), die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne befanden.

Mit Stand Montagabend gab es zwölf Vorarlberger Kommunen mit über 50 aktiv Infizierten. In drei Gemeinden lag die Zahl der Fälle bei über 100, nämlich in den Städten Dornbirn (254), Feldkirch (196) und Bregenz (162). 62,1 Prozent aller in Vorarlberg aktiven Coronavirus-Infektionen verteilten sich auf diese zwölf Gemeinden. Fünf der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.