Corona - 75 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Burgenland

6.170 Personen geimpft

Im Burgenland sind 75 Neuinfektionen und zwei Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu verzeichnen, das teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Mittwoch mit. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle betrug 11.545. Die Schutzimpfung erhielten 6.170 Personen, 2.137 davon bereits die zweite Dosis. 95.215 Personen haben sich für eine Impfung vorgemerkt.

Ein 61-jähriger Mann aus dem Bezirk Güssing und eine 54-jährige Frau aus dem Bezirk Eisenstadt-Umgebung sind gestorben. In den burgenländischen Spitälern werden derzeit 33 an Covid-19 Erkrankte behandelt, fünf davon sind in intensivmedizinischer Betreuung.