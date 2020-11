26.647 Personen in häuslicher Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Dienstag 751 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) wurden jedoch etwa 200 Fälle, die erst in der Nacht registriert worden waren, in dieser Aufstellung noch nicht berücksichtigt. Aktuell befanden sich 26.647 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Montag waren noch 29.732 vermeldet worden.