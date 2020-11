20.308 Personen in häuslicher Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Sonntag 762 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. 20.308 Personen befanden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, hieß es aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Am Samstag waren noch 23.450 registriert worden.