Corona - 78 Neuinfektionen und drei weitere Todesopfer in Kärnten

Bis Montagvormittag 59.200 Anmeldungen auf der Impfplattform

In Kärnten sind von Sonntag auf Montag insgesamt 78 Corona-Neuinfektionen registriert worden. Drei Menschen starben an oder mit dem Coronavirus, wie Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) in einem Online-Pressegespräch mitteilte. 93 Personen waren stationär in Spitalsbehandlung, ein Plus von sechs Personen, neun von ihnen waren auf Intensivstationen (plus zwei).

Bis Montagvormittag hatten sich laut Prettner 59.200 Personen über die Impfplattform für eine Corona-Immunisierung angemeldet. Bisher seien in Kärnten knapp 15.000 Menschen geimpft worden, 1.360 hätten auch schon die zweite Teilimpfung erhalten, sagte Prettner. Die Zahl der in Heimen geimpften Menschen liegt laut Prettner bei 6.263, bis Donnerstag dieser Woche werde man in den Heimen die zweite Teilimpfung abgeschlossen haben. Die Impfskepsis habe deutlich abgenommen, vor allem beim Personal gebe es viele Nachmeldungen. Diese würden berücksichtigt, sobald man über ausreichend Impfstoff verfüge.

Neben den drei bestätigten Infektionsfällen mit der britischen Mutation B.1.1.7. würden derzeit acht weitere Verdachtsfälle untersucht, so Prettner. Das Screening der Abwässer habe bisher keinen Nachweis der britischen Virusmutation ergeben.