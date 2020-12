Corona - 785 Todesopfer und 19.350 Neuansteckungen in Italien

56.361 Menschen seit Beginn der Epidemie gestorben

In Italien ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen und der Todesopfer am Dienstag erneut weiter angestiegen. 785 an oder mit Covid-19 Verstorbene wurden gemeldet, am Vortag waren es 672, teilte das Gesundheitsministerium mit. Somit starben seit Beginn der Pandemie am 20. Februar 56.361 Menschen in Italien im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Die Zahl der registrierten Neuansteckungen stieg von 16.377 am Montag auf 19.350 am Dienstag. Innerhalb von 24 Stunden wurden 182.100 Tests durchgeführt. Die Zahl der SARS-CoV-2-Infizierten in Quarantäne sank von 751.540 auf 743.471, jene der in Spitälern behandelten Corona-Kranken fiel von 33.187 auf 32.811, berichtete das Gesundheitsministerium. Die Zahl der Covid-Patienten auf den Intensivstationen sank binnen 24 Stunden von 3.744 auf 3.663.

Die italienische Regierung will am Mittwoch die Anti-Covid-Auflagen für die Weihnachtszeit vorstellen. Diese sollten auch ein landesweites Skiverbot enthalten. Die Regierung beharrt darauf, die seit Anfang November geltende Ausgangssperre von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr während der Feiertage aufrecht zu erhalten. Die Mobilität zwischen den Regionen soll stark eingeschränkt werden, noch unklar ist jedoch in welchem Ausmaß.