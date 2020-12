Corona - 79 Neuinfektionen und elf Todesfälle in Südtirol

10.883 Personen aktuell infiziert

In Südtirol waren mit Stand Dienstagvormittag 10.883 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 79 Neuinfektionen bei 1.046 untersuchten Abstrichen hinzu, 102 Menschen konnten im selben Zeitraum wieder für gesund erklärt werden. Die Zahl jener, die mit oder an Covid-19 verstarben, stieg um elf auf 594 Personen an, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 237 Covid-Patienten versorgt. 30 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. 146 Personen waren in Privatkliniken untergebracht und 68 in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns. In Südtirol wurden bisher 325.198 Tests durchgeführt.