Corona - 80 Kärntner Soldaten helfen beim Contact Tracing in OÖ

Dauer des Assistenzeinsatzes noch offen

Kärntner Soldaten helfen ab dem Wochenende in Oberösterreich beim Contact Tracing. 80 Angehörige des Führungsunterstützungsbataillon 1 in Villach werden nach Hörsching verlegt. Das Vorkommando sei am Freitag bereits eingetroffen, der Rest solle am Samstag folgen, berichtete das Militärkommando Oberösterreich.

Die Soldaten unterstützen den Contact Tracing Pool im Landesdienstleistungszentrum in Linz und werden in zwei Schichten pro Tag Kontaktpersonen erfassen, Fälle an die zuständigen Bezirkshauptmannschaften verteilen und Daten einpflegen. Der Assistenzeinsatz beginnt Samstagnachmittag, wie lange er dauert, ist noch offen.

Bereits jetzt sind rund 90 Soldaten in Oberösterreich zur Unterstützung der Gesundheitsbehörden in den Bezirken und im Magistrat Wels im Einsatz. Der oö. Militärkommandant Dieter Muhr kündigte zudem an, dass in zwei Wochen eine Einheit vom Panzergrenadierbataillon 13 in Ried im Innkreis zur Botschaftsbewachung nach Wien abrücken werde.